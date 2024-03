Julian von Moos, Note 3.0: Der 22-Jährige befindet sich nach wie vor auf Formsuche. In den 30 Minuten, in welchen er spielen darf, liefert er wenige Argumente, die für einen Verbleib in St.Gallen sprechen. Zu oft schenkt er den Ball her oder schliesst direkt in die Arme des gegnerischen Torhüters ab.