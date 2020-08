«Jeder Schritt, der Perspektiven eröffnet, freut uns», sagt FCSG-Präsident Matthias Hüppi zum «St.Galler Tagblatt». Der Bundesrat hatte am Mittwoch die 1000er-Grenze bei Grossveranstaltungen aufgehoben. Ab dem 1. Oktober liegt es an den Kantonen, die Veranstaltungen zu prüfen, genehmigen und Schutzkonzepte vorzugeben. «Insgeheim hatte ich mir eine frühere Lösung erhofft», so Hüppi.

Der FC St.Gallen wird im September voraussichtlich zwei Heimspiele austragen, bei denen noch die 1000er-Regel gilt. Sprich: Der Verein wird dabei nochmals hohe Verluste machen. «Auch ab Oktober werden die Spiele die Ausgaben nicht decken. Ein Verlustgeschäft wird das Ganze für uns so oder so.»

Sollten weniger Zuschauer als erwartet Zugang zum Stadion erhalten, werde es gerade im Ticketing-Bereich schwierig: Wer darf ins Stadion, wer nicht? Für kommende Saison hat der FCSG 8000 Saisonabos verkauft. «Mein Wunsch wäre es, dass immerhin diese Personen ins Stadion können», sagt Hüppi. Egal welche Regeln ab Oktober gelten, die Fanszene leide.

(red.)