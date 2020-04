Hüppi, Zeidler und Hefti beantworten FCSG-Fan-Fragen

Die Fussballwelt steht aufgrund der Corona-Krise still. Auch dem FC St.Gallen und seinen Fans stellen sich in dieser Zeit viele Fragen. Wie bewältigt der FCSG diese schwierige Zeit? Wie sehen die Perspektiven aus? Diese Fragen können heute live geklärt werden.

FCSG-Präsident Matthias Hüppi steht den Fans in der «Espenrunde» Rede und Antwort. Per WhatsApp können die Fragen einreichen, welche noch während der Sendung beantwortet werden. Als Gäste in der ersten «Espenrunde» werden ausserdem Cheftrainer Peter Zeidler und Kapitän Silvan Hefti live zugeschaltet.

Ab 19 Uhr bist du hier auf FM1Today live dabei. Deine Fragen inklusive Name und Wohnort kannst du an die folgende Nummer senden: 079 127 20 53

(red.)