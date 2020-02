Kurz vor Abpfiff sah es noch so aus, als ob der FCSG mit 3:2 gegen YB vom Platz geht. Sogar ein Penalty in letzter Minute wird von FCSG-Goalie Zigi gehalten. Doch dann kam es zur Wiederholung, bei der YB ausgleichen konnte. Alles in allem bleibt der FCSG Tabellenführer. Die Zitterpartie zum Nachlesen gibt's in unserem Ticker.

(red.)