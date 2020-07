Seit der Fanshop wieder von Dienstag bis Samstag geöffnet ist, laufe das Geschäft wie verrückt: «Wir sehen, wie sich die grün-weisse Welle, die wir seit März spüren, weiter hebt.» Besonders beliebt seien Trikots und T-Shirts. Aber auch Caps oder die neuen Schutzmasken, die es seit Dienstag gibt. Innerhalb eines Tages wurden bereits 600 Stück verkauft.

«Zigi ist der Publikumsliebling»

Was die Trikots betrifft, sticht vor allem ein Name heraus: «Sehr viele kaufen ein Cedric-Itten-Trikot. Besonders seit seinem Einstand in der Nationalmannschaft hat er grosse Euphorie unter den Fans ausgelöst.» Aber auch Lukas Görtler, Victor Ruiz oder Jordi Quintilla würden gut laufen. Und: «Der Goalie Zigi ist natürlich der Publikumsliebling – sein Name wird jeweils im Stadion laut geschrien. Auch sein Trikot lässt sich gut verkaufen.»

Am Freitag wird erneut nur ein Bruchteil der Fans ins Stadion gelassen. Diese werden es sich aber vermutlich nicht nehmen lassen, laut «Zigi» zu schreien, wenn der St.Gallen-Goalie den Kybunpark betritt.

