Miro Muheim verlässt den FC St.Gallen. Er schliesst sich per sofort leihweise für eine Saison dem Hamburger SV an. Der HSV, der in der 2. Bundesliga spielt, besitzt anschliessend die Option auf eine definitive Übernahme.

Muheim in die 2. Bundesliga? Bestätigung des FCSG steht aus Über die Höhe der Leihsumme und der Option für die definitive Übernahme haben die beiden Fussballclubs Stillschweigen vereinbart. Der FC St.Gallen verlängerte den Vertrag mit Miro Muheim im Vorfeld des Leihgeschäfts bis 30. Juni 2024. «Wir danken Miro für alles, was er für den FC St.Gallen 1879 geleistet hat, gratulieren ihm zu diesem Schritt und wünschen ihm bei seiner neuen Herausforderung alles Gute», sagt FCSG-Sportchef Alain Sutter. Der 23-jährige Zürcher stiess im Januar 2018 vom Nachwuchs des Chelsea FC zum FCSG. Seither absolvierte der Linksverteidiger für die Espen insgesamt 66 Pflichtspiele. In dieser Zeit entwickelte er sich ausserdem zum U21-Nationalspieler. (red.)