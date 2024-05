Jetzt ist es offiziell: 1860 München verpflichtet Schubert

Noch bis zum Ende der Saison steht der 29-jährige Fabian Schubert beim FCSG unter Vertrag. Bereits am Mittwoch berichtete FM1Today darüber, dass der FC St.Gallen den Vertrag mit Schubert wohl nicht verlängern und der Österreicher zu 1860 München wechseln wird. Am Donnerstag bestätigen dies beide Clubs und der FCSG verabschiedet sich bereits auf Instagram von dem Espen-Stürmer:

View this post on Instagram

In einer Mitteilung von 1860 München wird Sport-Geschäftsführer Christian Werner folgendermassen zitiert:«Fabian Schubert wird nicht nur als torgefährlicher Mittelstürmer, sondern auch als Führungspersönlichkeit zum TSV 1860 München wechseln», sagt er. Mit seiner Erfahrung aus knapp 300 Spielen im Herrenbereich bringe er viel von dem mit, was sie für die Löwen-Mannschaft 2024/25 gesucht hätten. «Wir freuen uns sehr, dass er sich trotz zahlreicher anderer Angebote für die Löwen entschieden hat», so Werner weiter.

Und Schubi sagt: «Der TSV 1860 München hat sowohl in Österreich als auch in der Schweiz einen klangvollen Namen. Wenn die Löwen rufen, ist es nur schwer, diesem Angebot zu widerstehen.» Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen sei ihm schnell klar gewesen, dass er das Löwen-Trikot tragen möchte und er freue sich nun sehr auf die neue Saison.

St.Gallen bestreitet am Samstag das letzte Saisonspiel gegen Zürich, wobei der Publikumsliebling vom heimischen Anhang verabschiedet wird.

(red.)