Jörg Stiel: «Zigi ist eine coole Socke»

Was braucht der FC St.Gallen, um zu gewinnen? Effizienz. Der FCSG kreiert extrem viele Torchancen. Doch daran sind sie in den letzten Wochen und Monaten hauptsächlich gescheitert. Sie müssen hinten sehr sicher stehen. Die Abstimmung zwischen auseinander und zusammen kompakt stehen muss funktionieren. Mit ihrer Vertikalität im Spiel werden sie dann die Tore machen, die sie brauchen.

Stiel weiss, wovon er spricht. Und in einem Cupfinal ist er auch mal gestanden, aber davon sprechen wir jetzt nicht mehr. Wir schauen lieber in die Zukunft.

Der FC St.Gallen hat eine junge Mannschaft, ein solcher Final ist neu für sie.

Es ist ausserordentlich, auch ohne die Zuschauer. Das wäre die grosse Stärke des FC St.Gallen gewesen. Wichtig für die Spieler ist, dass die Freude über das Erreichte, die Freude über dieses Spiel, im Vordergrund steht. Dann spielt das Alter keine Rolle mehr. Gerade im Cup haben sie ja mit ihrem Sieg gegen YB gezeigt, dass sie fähig sind, Ausserordentliches zu leisten.

Für die Fans ist es auch speziell. Würdest Du einen allfälligen Sieg feiern?

Hmmm... man muss jetzt vorsichtig sein. So wie es aussieht, gehen wir dem Ende der Pandemie entgegen. Ich bin mir sicher, dass die St.Galler kreativ genug sind, eine Feier so zu organisieren, dass es der Situation angemessen ist.

Kommen wir noch zum Goalie. Wie siehst Du Lawrence Ati Zigi?

Er hat eine unglaubliche Entwicklung gemacht, was auch der Verdienst von Stefano Razzetti ist, der super mit den Goalies arbeitet. Zigis Art hat ihn rasch zum Publikumsliebling gemacht, seine Qualitäten sind gut, er ist immer fähig, einen «Big Save» zu machen. Er festigt die Mannschaft von hinten raus und hat grossen Einfluss auf die Vorderleute. Was mich besonders beeindruckt: Auch wenn er mal einen Fehler macht, beeinflusst das den Rest seiner Leistung nicht. Das ist nicht bei allen Goalies so. Er ist eine coole Socke. Seine Ausstrahlung hilft der Mannschaft so oder so.