Nun ist also eingetroffen, was man aus St.Galler Sicht befürchten musste: Silvan Hefti (22) verlässt den FC St.Gallen in Richtung Hauptstadt, der Captain unterschreibt bei den Young Boys bis 2024. Es ist der dritte gewichtige Abgang der Espen nach Cedric Itten (Glasgow Rangers) und Ermedin Demirovic (SC Freiburg), jedoch der erste, bei dem der FCSG einen Super-League-Konkurrenten vermeintlich stärkt.

Entsprechend gross ist der Frust bei einigen Anhängern des Vizemeisters, die ihren gesamten Frust nur Sekunden nach Heftis Bekanntgabe des Wechsels auf der Social-Media-Plattform Instagram über dem Goldacher ergiessen. Der Tenor: Hefti sei ein Verräter, eine Ratte, er laufe nur dem Geld nach, habe den FC St.Gallen nie geliebt.

Mit Verlaub: Dieses Bashing geht auf keine Kuhhaut! Wenn ein Spieler in den letzten Jahren die Espen verkörpert und für den Club auch in schwierigen Zeiten identifikationsstiftend war, dann wohl Hefti.

Hefti stand immer da

Zu gut sind die Zeiten noch in Erinnerung, als der FC St.Gallen unter Joe Zinnbauer dem Abstieg in die Challenge League entgegenschlingerte und sich kaum ein Spieler nach dem Schlusspfiff für ein Statement zur Verfügung stellen wollte. Hefti aber stand immer da. Er hat in Krisenzeiten erst gelernt, Interviews zu geben und den Frust der Fans über eine Niederlage zu lindern, indem ihm der Ärger über ebendiese stets ins Gesicht geschrieben stand.

Und natürlich hat Hefti selber auch viel profitiert von seiner Zeit im grün-weissen Dress. Nach seinem Super-League-Debüt als 17-Jähriger unter Zinnbauer wurde er unter Giorgio Contini zum Innenverteidiger umfunktioniert, eine Position, die ihm zwar nicht wirklich zusagte, die er aber ohne Aufmucken bekleidete.

Es war jene Zeit, in der vermeintliche Experten voreilig schlussfolgerten, Heftis Karriere würde stagnieren und den grossen Vorschuss-Lorbeeren nicht gerecht werden.