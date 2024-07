Liveticker: FC St.Gallen trifft auf FC Tobol in der Conference-League-Qualifikation

Seit vier Jahren spielten die Ostschweizer am Donnerstagabend zum ersten Mal wieder europäisch. Die Erwartungen vor dem ersten Auftritt des FC St.Gallen auf dem internationalen Parkett waren dementsprechend riesig. Und die 11'383 Fans im Stadion in St.Gallen wurden nicht enttäuscht.

Der FCSG gewinnt das Spiel gegen den FC Tobol Kostanay aus Kasachstan mit 4:1. Damit reisen die Ostschweizer mit einem grossen Polster nach Kasachstan, wo am nächsten Donnerstag das Rückspiel stattfindet. Gegen Tobol ist man nun Favorit. Die Kasachen zeigten zwar vor allem in der ersten Halbzeit offensiv einige gute Ansätze, defensiv wirkten sie jedoch nicht immer sattelfest.

Plötzlich liegt St.Gallen zurück

Das Spiel begann vielversprechend. Der Ankündigung von Espen-Coach Enno Maassen, gegen den FC Tobol Kostanay die offensive Ausrichtung beizubehalten, die man bereits im ersten Spiel gegen Winterthur gezeigt hatte, liessen die Spieler auf dem Feld Taten folgen.

Bereits früh suchten sie den Weg nach vorne und erspielten sich erste Chancen. Geubbels scheiterte jedoch zweimal an Tobol-Torhüter Pokatilov. In der 28. Minute kam schliesslich Tobols Stürmer Ivanovic gefährlich vors Tor. Sein Schuss wurde von FCSG-Innenverteidiger Vallci unglücklich ins eigene Tor abgelenkt.

Plötzlich lagen die Espen in Rückstand, das schien sie jedoch nicht aus dem Tritt zu bringen. Innert fünf Minuten drehten sie mit Toren von Stevanovic und Akolo die Partie. Besonders das zweite Tor war sehenswert. Schmidt kombinierte sich mit Thoma herrlich durch die kasachische Defensive und legte den Ball quer auf Akolo, der nur noch einzuschieben brauchte.

Espen legen spät nochmals nach

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Kasachen etwas besser ins Spiel, wussten jedoch nicht wirklich etwas mit dem Ball anzufangen. Auch die St.Galler konnten sich keine guten Chancen mehr erspielen. So blieb es lange beim 2:1 – bis zur 77. Minute.

Wieder kombinierten sich die Espen sehenswert durch die kasachische Abwehrreihe, Mambimbi legte zurück auf Thoma, der in die lange Ecke traf. In der Folge liessen die St.Galler nichts mehr zu, kreierten ihrerseits noch einige vielversprechende Möglichkeiten, die sie jedoch ungenutzt liessen. Mit der letzten Aktion traf dann aber auch noch Albert Vallci. Per Kopf nach einem Eckball war er für den 4:1-Endstand verantwortlich.

Es ist ein Erfolgserlebnis für den FC St.Gallen, das nicht nur im Hinblick auf das Rückspiel am Donnerstag Mut machen dürfte, sondern auch Auftrieb verleiht vor dem Kräftemessen in der Liga mit YB am Sonntag.