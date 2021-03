Es gibt jedoch einen Profi, der auf die Pause gut und gerne verzichtet hätte, der heiss ist auf jede Einsatzminute: Nicolas Lüchinger (26). St.Gallens Aussenverteidiger feierte beim 2:2 gegen YB sein Comeback nach fast zweijähriger Verletzungspause, zählte bei der 3:4-Niederlage am Samstag in Lausanne erneut zum Kader.

Es gab aber auch Zeiten, in denen sich Nicolas Lüchinger bewusst aus dem Kybunpark zurückzog, für sich trainierte, «um nicht durchzudrehen». Er entdeckte eine Passion fürs Kochen und ging vor der Pandemie auch ganz alleine auf Reisen. «Als ich zum Beispiel wusste, dass die nächste Operation erst in zwei Wochen fällig sein würde, flog ich für zwei Wochen nach Kolumbien – und hatte dort die Zeit meines Lebens.»

Bleibt Lüchi in St.Gallen?

Über die vergangenen zwei Jahre spricht der Daueroptimist nicht wie über eine Zeit voller Leiden. Und man nimmt es «Lüchi» ab, wenn er sagt: «Ich hatte nie Zweifel an meinem Comeback. Genauso wie ich in der Vergangenheit kämpfen musste, um mich in der Super League durchzusetzen, habe ich mich auch jetzt zurückgekämpft – das verdanke ich meiner Mentalität.»

Nun kämpft Nicolas Lüchinger um einen neuen Vertrag. Das derzeitige Arbeitspapier ist noch bis im Sommer gültig, nach der Länderspielpause verbleiben noch zehn Super-League-Runden, um die Verantwortlichen von einer Verlängerung zu überzeugen. «Wir sind im Austausch und werden sehen, wie sich alles entwickelt», sagt Alain Sutter und fügt an: «Ich bin sehr froh, dass Lüchi seine langwierige Verletzung überwunden und den Anschluss an die erste Mannschaft wieder geschafft hat.»

Auch für den Spieler ist klar, dass er in St.Gallen bleiben möchte. «Der FCSG ist meine Heimat, meine Freunde und Familie leben in dieser Region, die absolut fussballbegeistert ist.» Und wenn es doch nicht klappen sollte mit einem neuen Vertrag in der Ostschweiz, so wird Lüchi eben an einem neuen Ort weiterkämpfen.