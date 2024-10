Mihailo Stevanovic verlängert beim FCSG langfristig

Stevanovic wechselte im Juni 2023 vom FC Luzern zum FC St.Gallen 1879 und bestritt seither 35 Spiele in der Super League, drei Partien im Schweizer Cup sowie sechs Qualifikationsspiele und ein Ligaspiel in der UEFA Conference League. In seinen insgesamt 45 Pflichtspielen erzielte der serbische Junioren-Nationalspieler sechs Tore und lieferte drei Vorlagen.