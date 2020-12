Mit Glück und Kampfgeist zu drei Punkten

Fazit: 60 Minuten lang lieferten die St.Galler eine überzeugende Leistung ab, ehe die Kräfte schwanden. Dank zwei Toren vom überragend spielenden Youan führte Grün-Weiss zu Pause. Nach dem Seitenwechsel hatte Kamberi in der 68. Spielminute den Siegtreffer auf dem Fuss, vergab jedoch kläglich.

So mussten die Gäste den schwindenden Kräften Tribut zollen und dem FC Zürich mehrere gute Chancen zugestehen. Das Spiel hätte in dieser Phase auch zugunsten der Zürcher kippen können. Fortuna war an diesem Abend jedoch auf Seiten der St.Galler, welche Dank dieses Sieges den Anschluss an das Spitzentrio wahren konnten.