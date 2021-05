Mit Torfestival zum Ligaerhalt

Fazit: Ein entfesselter FC St.Gallen mausert sich zum wahren Mentalitätsmonster. Nach dem hart erkämpften Punktgewinn in Zürich belohnen sich die Grün-Weissen für ihre Mühen und schicken die Lausanner gleich mit 5:0 nach Hause. Der Sieg geht in dieser Höhe absolut in Ordnung und hätte gar noch höher ausfallen können. Nach dem definitiven Verbleib in der Super League gilt es nun, den Fokus auf das wohl wichtigste Spiel der Saison, nämlich das Cup-Finale in Bern, zu legen. Dafür dürfte Espen-Coach Zeidler wohl im letzten Meisterschaftsspiel gegen Servette auf einige Stammkräfte verzichten.