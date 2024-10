Nach Witzig-Nominierung: Diese St.Galler streiften sich bereits das Nati-Trikot über

In den 80er- und 90er-Jahren war die Gallusstadt wieder Sprungbrett für einige Nationalspieler. Zwischen 1982 und 1999 debütierten sechs Espen für Schweizer A-Nationalmannschaft. Darunter ist auch der meisteingesetzte St.Galler Natidebütant des 20. Jahrhunderts: Manfred Braschler. Von 1982 bis 1985 streifte sich die St.Galler Legende 22 Mal das Nati-Trikot über. Ebenfalls in den 80ern debütierten Beat Rietmann, Harald Gämperle sowie der ehemalige Union-Trainer Urs Fischer.

Während der FC St.Gallen vor und während den grossen Konflikten in Europa zahlreiche Nati-Debütanten stellte, wird es ab dem Auftritt von Walter Meier ruhig. Zwar spielt mit Rolf Blättler ein Nati-Spieler der 60er und 70er auch bei St.Gallen, er feierte sein Debüt in der Nati aber als Hopper. Der erste grün-weisse Natidebütant war 1974 Rudolf Schneeberger. Bis 1975 bestritt er acht Einsätze für die Nati.

Nach dem Meistertitel

Im 21. Jahrhundert sind St.Galler Natidebütanten ungefähr so zahlreich wie regenfreie OASGs. Zum einen könnte dies mit der Professionalisierung im Schweizer Fussball zusammenhängen. Viele Natispieler debütierten erst, als der Durchbruch bei einer Schweizer Top-Mannschaft oder im Ausland gelang. Seit dem Meistertitel im Jahre 2000 zählte der FCSG für mehrere Jahre mit Auf- und Abstiegen definitiv nicht zur Schweizer Fussball-Elite.

Das zeigt sich auch in den Aufgeboten. Die St.Galler Debütanten aus diesem Jahrtausend stammen zum Grossteil noch aus der Meistermannschaft. So feierte im Jahr 2000 Espen-Legende Marc Zellweger zusammen mit dem Kult-Goalie Jörg Stiel die Premiere im Nati-Dress. Ein Jahr später folgte das Debüt vom späteren Espen-Trainer Giorgio Contini.

Der St.Galler, der das Nati-Trikot mit Abstand am häufigsten trug, ist Tranquillo Barnetta. Eigentlich würde «Quillo» gar nicht in diese Liste gehören. Denn das wohl grösste St.Galler Fussballtalent der vergangenen Jahrzehnte debütierte erst im Herbst 2004 für die Nati. Da war Barnetta bereits bei Leverkusen unter Vertrag. Aber: Der damals 19-Jährige stand bereits im Kader für die EM 2004 in Portugal, kam aber nicht zum Einsatz. Daher wird er ehrenhalber in der Liste geführt. Wer 75 Mal für sein Land aufläuft, dem kann man auch einen gewissen Bonus einräumen.

Name Spiele Zeitraum Vereine Marc Zellweger 13 2000 - 2002 FCSG, 1. FC Köln Jörg Stiel 21 2000 - 2004 FCSG, Borussia Mönchengladbach Giorgio Contini 1 2001 FCSG Tranquillo Barnetta 75 2004 - 2014 FCSG, Hannover 96, Bayer Leverkusen, FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt Cedric Itten 12 2019 - FCSG, Glasgow Rangers, Greuther Fürth, YB Leonidas Stergiou 6 2022 - FCSG, VfB Stuttgart

Danach dauerte es 15 Jahre, bis wieder ein Espen-Spieler Natiluft schnuppern durfte. 2019 debütierte Cedric Itten für die Schweiz. Mit Leonidas Stergiou feierte 2022 der letzte waschechte Ostschweizer sein Natidebüt. Nun könnte mit Christian Witzig der nächste folgen. Und mit Corsin Konietzke dürften die St.Galler einen weiteren zukünftigen Anwärter auf einen Natiplatz in ihren Reihen haben.