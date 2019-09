Official: Ermedin Demirovic joins on loan FC St. Gallen from Alavés pic.twitter.com/O1wHDEZtaY

Der Mittelstürmer war in der vergangenen Saison bereits zwei Mal ausgeliehen. Beim FC Sochaux in der französischen Ligue 2 erzielte er in 16 Spielen vier Tore, bei der UD Almeria in der zweiten spanischen Liga wurde er meist nur eingewechselt und konnte in 13 Speilen keine Tore auf seinem Konto gutschreiben lassen.

Demirovic spielt für die bosnische U21-Nationalmannschaft, wo er in neun Spielen vier Treffer erzielte.

Beim FC St.Gallen wäre Demirovic bereits der fünfte Stürmer im Kader. Allerdings ist der Neuzugang André Ribeiro auch auf anderen Positionen einsetzbar.

(rr)