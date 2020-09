Das wird eine anstrengende Woche für den FC St.Gallen: Zum Saisonauftakt werden gleich drei Partien in einer Woche ausgetragen. Der Saisonauftakt bildet das erste Meisterschaftsspiel zu Hause gegen den FC Sion am Sonntag, 20. September. Bereits am darauf folgenden Donnerstag trifft der FCSG im Kybunpark in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League auf AEK Athen und am Sonntag, 27. September, auswärts auf den FC Vaduz.