Letzte Saison verpasste der FC St.Gallen die Europa League nur aufgrund des Torverhältnisses, trotzdem wurde Ihr Vertrag in der Sommerpause vorzeitig verlängert. Hat Sie das überrascht? «Wir haben den Klassenerhalt in sehr überzeugender Manier bewerkstelligt und viele Spieler besser gemacht, dazu hatte Quillo einen grandiosen Abschied. Deshalb wehre ich mich dagegen, das extrem knappe Verpassen des dritten Platzes als Misserfolg zu sehen. Die Verlängerung meines Vertrages war eine Bestätigung dafür, dass wir längerfristig denken…»

Zehn der letzten zwölf Meisterschaftsspiele hat der FC St.Gallen gewonnen. Mit der jüngsten Mannschaft stellen die Espen die beste Offensive der Liga und könnten mit einem Sieg gegen den FCZ sogar als Leader überwintern. Dabei startete das Team von Peter Zeidler harzig in diese Spielzeit: Nur ein Sieg resultierte aus den ersten fünf Partien, dazu scheiterten die Ostschweizer im Cup am zweitklassigen Winterthur. Die Wandlung des FCSG überrascht die Öffentlichkeit – nicht aber seinen Cheftrainer.

Wie kann man diese Euphorie innerhalb des Teams in Grenzen halten? «Es gibt keine Grenzen, wir wollen die Euphorie nicht bremsen. Wir wollen sie weiterleben, das haben Alain Sutter, Matthias Hüppi und ich so entschieden. Trotzdem bleiben wir mit beiden Füssen auf dem Boden, schliesslich beginnt jedes Spiel bei null. Worauf wir grossen Wert legen, ist aber die Tatsache, dass wir nach wie vor viele Dinge verbessern können.»

Was macht der FC St.Gallen besser als in der letzten Saison? «Wir haben viele Spieler, die sich nochmals gesteigert haben. So etwa Stojanović, Hefti, Quintillà, Ruiz oder auch Cedric Itten. Dazu kamen neue Spieler wie Muheim, Letard, Görtler, Demirović oder Babić, die uns weitergebracht haben. Wir haben einen Teamgeist entwickelt, der unsere Taktik verkörpert und haben es geschafft, zu überzeugen und zu begeistern. Der Spirit innerhalb der Mannschaft war schon letzte Saison gut, jetzt ist die Stimmung bei den Spielern noch euphorischer.»

Sie haben Tranquillo Barnetta erwähnt. Nach dem harzigen Saisonstart und dem Cup-Out in Winterthur hatte man ihn noch mehr vermisst, als es heute der Fall ist. «Der Start war schon holprig. Das Mittwochsspiel in Zürich (1:2-Niederlage in der vorgezogenen Partie vom 14. August, red.) hat uns auf dem falschen Fuss erwischt, wir waren da mental und körperlich noch nicht bereit, alle drei Tage ein Spiel zu absolvieren. Aber wir haben einfach weitergemacht und nach dem Aus im Pokal auch einige Änderungen vorgenommen. Daraus entwickelte sich dieser Lauf, den wir jetzt haben – und nichts ist motivierender als der Erfolg.»

Gibt es Anzeichen für einen Wechsel in der Winterpause? «Nein, die gibt es nicht und davon will ich auch gar nichts hören. Es muss doch möglich sein, diese Mannschaft für eine ganze Saison zusammenzuhalten. Und es zeichnet den FC St.Gallen aus, dass solche Dinge nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden.»

Peter Zeidler, wie viel bekommen Sie mit vom Interesse anderer Klubs an Ihnen als Trainer?

«Wenn ich davon höre, sehe ich das wie bei den Spielern als Auszeichnung für unsere gemeinsame Arbeit an. Aber das ist für mich im Moment überhaupt kein Thema. Ich fühle mich wohl in St.Gallen, habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Entscheidungsträgern und der Mannschaft und das ist gewiss keine Momentaufnahme.»

Nochmals zum nächsten Gegner: Der FC Zürich erlebte einen Höhenflug, der am Sonntag mit einer 0:5-Heimpleite gegen Aufsteiger Servette jäh endete. Kann dies dem FC St.Gallen auch widerfahren?

«Natürlich werden auch wir wieder ein Spiel verlieren. Die Höhe der Niederlage hat uns überrascht. Aber wir orientieren uns eher an den fünf Spielen davor, die Zürich alle gewonnen hatte. Wir wissen, dass unser Gegner an Stabilität gewonnen und überzeugend gespielt hat. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe und wir freuen uns riesig darauf.»

Und dann ist bald auch schon Weihnachten. Was steht in Bezug auf den FC St.Gallen auf Ihrem Wunschzettel?

«Hier unterscheidet sich das Private nicht vom Profifussball. Ich wünsche mir, dass wir alle gesund bleiben – so wie wir das mit wenigen Ausnahmen auch in der Vorrunde geblieben sind.»