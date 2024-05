Platz 4 verpasst: Der FC St.Gallen unterliegt dem FCZ trotz Führung

Denn Nils Reichmuth und Antonio Marchesano wendeten die Partie für die Zürcher noch in der ersten Halbzeit. Gütig dabei mitgeholfen hat die St.Galler Hintermannschaft und Goalie Zigi. Beim Ausgleich durch Reichmuth spielte Milosevic einen schlampigen Rückpass auf Witzig, der den Ball prompt an den Torschützen verliert. Der haltbare Schuss rutscht dann Zigi zwischen en Hosenträgern durch. Auch die Zürcher Führung durch Marcesano muss Zigi auf seine Kappe nehmen. Er schiesst den Zürcher nämlich an.

Dabei sah es schon früh gut aus für die Ostschweizer. Akolo brachte die Hausherren nach 16 Minuten mit dem ersten Schuss aufs Tor in Führung. Es war sein 13. Saisontreffer – und der letzte des FCSG in dieser Saison.

Europa ist gebucht

Die Ostschweizer bringen sich mit diesen Fehlern um den Lohn einer guten Saison. Der vierte Platz hätte zwar nichts an der Europa-Qualifikation geändert, beide Teams werden in der kommenden Saison in der 2. Qualifikationsrunde der Conference League in der Europacup einsteigen. Dennoch, der Sieg hätte ein gutes Gefühl gegeben – den Fans wie der Mannschaft.

Die Partie zum Nachlesen: