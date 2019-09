Ihr habt ja mit den Fans den Dialog gesucht und auch Regeln abgemacht. Wie sehr schmerzt das, wenn die Leute sich nicht daran halten?

Das ist ja keine persönliche Geschichte. Es geht bei allem, was wir machen, einzig und alleine um das Wohl des FC St.Gallen. Und da gehört es dazu, dass wir uns auch mit geschlossenen Reihen wehren. Der Schaden, der angerichtet wird, ist enorm. Erstens ist es eine Gefährdung der anderen Zuschauer, alle Menschen haben das Recht, sich gut aufgehoben und sicher zu fühlen. Hinzu kommt, dass man mit solchen Aktionen in Kauf nimmt, dass ein Spiel abgebrochen werden muss. Wenn wir einen Match 0:3 forfait verlieren würden, den wir eigentlich gewonnen hätten, es dazu Bussen gäbe und Strafen in Bezug auf ein Spiel in einem leeren Stadion, dann würde das den FC St.Gallen existenziell gefährden. Das muss allen klar sein.