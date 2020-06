«Sagt man dem Schiri die Meinung, hört das halbe Stadion mit»

Wo sich sonst Tausende von FCSG-Fans tummeln, bevor sie gemeinsam ins Stadion gehen, ist es leer. Sonst bin ich mit Freunden hier, jetzt stehe ich alleine da. Vor dem Match ist die Stimmung gut, friedlich und gelöst. Auch nach der Partie hat das Publikum – trotz Niederlage –die Mannschaft mit einer Standing Ovation verabschiedet. Das gibt es nur hier in St.Gallen.

Genügend Platz

Für einmal muss ich nicht anstehen, bin innerhalb von fünf Minuten im Stadion und sitze auf meinem Platz. Sektor C – Gegentribüne. Ich lasse meinen Blick durch das Stadion schweifen: Kein Fahnenmeer, keine Choreo. Links, rechts, vor und hinter mir sind je drei Stühle frei. Wege Corona dürfen nur 750 Fans ins Stadion. Und ich hatte das Glück, gleich bei der ersten Verlosung ein Ticket abzustauben.

Von Anfang an gute Stimmung

Das Positive, wenn nur so wenig Leute ins Stadion dürfen: Ich kann meine Beine strecken. Und ich bin nicht so alleine wie anfangs gedacht. Ich sitze zwar neben lauter Fremden, wir kommen aber schnell ins Gespräch und witzeln miteinander. Die Stimmung im Stadion ist von Anfang an extrem gut.