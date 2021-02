Gegen die Genfer kann der FC St.Gallen eine tolle Statistik aufweisen. Seit einer gefühlten Ewigkeit haben die St.Galler gegen die Grenats nicht mehr verloren. Doch nach drei Niederlagen in Folge wirken die St.Galler verwundbar.

«Natürlich hätten wir gerne ein paar Punkte mitgenommen», sagt FCSG-Trainer Peter Zeidler an der Medienkonferenz mitten in der zweiten der beiden englischen Wochen. Er spricht dabei die schlechte, beziehungsweise fehlende Ausbeute der letzten drei Spiele an: null Punkte, Niederlagen gegen Lugano, Zürich und Sion. «Die Meisterschaft ist entschieden» Die Niederlagen setzte es damit gegen Mannschaften ab, die dem FC St.Gallen tabellarisch ähnlich sind. Das ist in der Super League allerdings relativ einfach gesagt: Wirklich weg ist nur YB, dann kommt lange nichts. Dann Basel, dann der Rest. «Für den objektiven Zuschauer ist es natürlich schade, dass die Meisterschaft anfangs Februar bereits entschieden ist», sagt Zeidler mit Blick auf die Tabelle. YB führt diese überlegen mit 41 Punkten an.

Im Mittelfeld der Tabelle ist es eng. © Screenshot sfl.ch

Und auch wenn der FCSG mit dem Titelkampf nichts zu tun hat, so geht es immer noch um viel. «Es gibt auch nach dem ersten noch interessante Plätze in der Liga», sagt Zeidler. Eine Orientierung nach oben. Doch die drei Niederlagen zeigen: Es kann schnell gehen in der Super League. Innerhalb weniger Tage ist man dann nicht mehr möglicher Europa-, sondern Abstiegsaspirant.

Werbung Quelle: tvo