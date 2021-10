Im Sommer ist Kempter von Xamax in die Ostschweiz gewechselt und hat die Fans innert kürzester Zeit verzückt. Etwas überraschend stand der 26-Jährige in jedem Spiel der Espen in der Startelf. Nun der Schock: Kempter hat sich am Sonntag im Spiel gegen den Servette FC den vorderen Oberschenkelmuskel gerissen und fällt für den Rest der Hinrunde aus, das teilt der FC St.Gallen am Dienstag mit.

In der Mittelung heisst es weiter, dass der FCSG gemeinsam mit dem gebürtigen Zürcher alles unternehmen will, um dessen Reha erfolgreich zu gestalten.

(red.)