Sein Debut in der ersten Mannschaft des FC St.Gallens hatte Leonidas Stergiou mit 17 Jahren. Jetzt ist er 18 Jahre alt und hat schon 56 Super-Leaugue-Spiele hinter sich. An den SFL-Awards räumte der Toggenburger in der Kategorie «SFL Best Youngster» ab. Ebenfalls nominiert für einen SFL-Award waren Peter Zeidler, Jordi Quintillà und Victor Ruiz - die drei Espen gingen leider leer aus.