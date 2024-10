Die Super League befindet sich in der Länderspielpause. Mittlerweile sind neun Runden in der neuen Saison bereits passé, Der Cup ist zwei Runden alt und die europäischen Wettbewerbe haben begonnen. Der FCSG hat bereits 18 Spiele absolviert. Es zeichnen sich erste Tendenzen ab. Der FC St.Gallen musste im Sommer einige gewichtige Abgänge kompensieren. Und bisher scheint das gelungen zu sein. Immerhin haben sich die Espen fürs europäische Geschäft qualifiziert, sind im Cup noch dabei und gehören zur erweiterten Ligaspitze. Doch wie haben sich die Neo-St.Galler geschlagen? Welcher Neuzugang schlug ein? Wer braucht noch mehr Zeit? FM1Today hat die Transfers des FCSG genauer unter die Lupe genommen. Nicht in die Übersicht aufgenommen wurde Jovan Milosevic. Zwar wurde er erneut ausgeliehen, spielte aber bereits in der Rückrunde in St.Gallen.

Konrad Faber

Bildquelle: Keystone Konrad Faber in seinem bisher einzigen Cup-Einsatz für die Espen. 1 / 1

Alter Position Spiele für den FCSG Spielminuten 26 Aussenverteidiger 13 720 Konrad Faber kam ablösefrei von Regensburg nach St.Gallen. Bevor es Isaac Schmidt zu Leeds United zog, musste Faber hinten anstehen. Dennoch scheint der 26-Jährige im Team angekommen zu sein. Faber wurde lediglich bei der Auftaktpleite gegen Winterthur, in den beiden Europa-Quali-Spielen gegen Slask Wroclaw und im Cup gegen Paradiso nicht eingesetzt. Bereits 13 Mal stand er in dieser Saison für den FCSG auf dem Rasen, allerdings nur selten von Beginn an. In der Meisterschaft stand er nur gegen Lugano in der Startelf. Obendrauf kommt noch ein Startelfeinsatz in der ersten Runde des Cups. Anders sieht es auf der europäischen Bühne aus. Dort avanciert der Deutsche zum Fixstarter. Wenn er spielte, spielte er durch. Ausnahmen sind das Hinspiel gegen Tobol und das Rückspiel gegen Trabzonspor. Mit der Verpflichtung von Hugo Vandermersch als Reaktion auf Schmidts Abgang im September wurde Faber ein Konkurrent vor die Nase gesetzt. Wer sich hier durchsetzen wird, ist noch nicht klar. Faber dürfte aber der besonnere der beiden sein. Bisher blieb er noch ohne Verwarnung. Stephan Ambrosius

Bildquelle: Keystone Ambrosius hat sich in der Super League zum Stammspieler gemausert. 1 / 1

Alter Position Spiele für den FCSG Spielminuten 25 Innenverteidiger 12 989 Der deutsch-ghanaische Innenverteidiger kam ebenfalls ohne Ablöse aus Deutschland nach St.Gallen. Ambrosius schnürte vergangenen Saison noch seine Schuhe für den HSV in der 2. Bundesliga. Der 25-Jährige geniesst nach seinem No-Look-Penalty gegen Trabzonspor bei den FCSG-Fans schon fast Kultstatus. Ambrosius scheint sich in St.Gallen immer wohler zu fühlen. Während er die ersten vier Ligaspiele zum Zuschauen verdonnert war, kommt er seither in der Super League vermehrt zum Einsatz. Auch in der Qualifikation zur Conference League – ausser im Hinspiel gegen Tobol – und im Cup war er ein Fixstarter, spielte alle Spiele durch. Beim ersten Ernstkampf in der Conference-League-Ligaphase – die ohne ihn vielleicht gar nicht klargemacht werden konnte – musste er dann wieder zuschauen. Bisher zeigt Ambrosius eine ansprechende Leistung bei den Espen und hat sich auch mit seinem bereits erwähnten Elfer zur Europa-Quali in die St.Galler Geschichtsbücher eingetragen. Von den Misstönen aus Norddeutschland, dass Ambrosius teilweise zu wild verteidige, ist in St.Gallen bisher nicht viel zu hören. Noah Yannick

Bildquelle: Keystone Noah Yannick konnte sich bisher nicht durchsetzen. 1 / 1

Alter Position Spiele für den FCSG Spielminuten 20 Verteidigung 6 285 Der 20-jährige Defensivspezialist ist bisher mehr auf der Bank als auf dem Feld anzutreffen. In der Super League kam er bisher zu zwei Einsätzen. Gegen Lausanne-Sport kam er für letzten 27 Minuten. Gegen Servette durfte er von Beginn weg ran, wurde aber in der 72. Minute wieder rausgenommen. Lediglich in der ersten Runde des Cups stand Yannick 90 Minuten auf dem Feld. Auch in den europäischen Partien kam der Kameruner höchstens als Joker zum Einsatz. In den Rückspielen gegen Tobol und Trabzonspor in der Quali kam er zu Kurzeinsätzen, bei der Blamage von Brügge durfte er eine Halbzeit lang mittun. Anders als die bisher genannten Neuzugänge ist Yannick bisher maximal eine Ergänzung beim FCSG. Die Startelf dürfte noch zu weit weg sein für den jungen Verteidiger. Vor allem, da er sowohl in der Defensive wie auch im Mittelfeld, wo er ebenfalls eingesetzt werden kann, harte Konkurrenz hat – die momentan noch die Nase vorne hat. Moustapha Cissé

Bildquelle: Keystone Cissé traf bereits zwei Mal für den FCSG. 1 / 1

Alter Position Spiele für den FCSG Spielminuten 20 Sturm 14 501 Der junge Angreifer aus Guinea bestritt von allen neuen Spielern die meisten Partien. Allerdings hat die Statistik einen Makel. Cissé hat die Jokerrolle im Sturm inne. In der Meisterschaft sowie in den europäischen Spielen stand er bisher maximal eine Halbzeit auf dem Platz. Nur im Cup gegen Malcantone spielte er durch. Obwohl Cissé nicht von Beginn an spielen darf, zeigt er in seiner Jokerrolle bereits gute Ansätze. So traf er bereits zwei Mal. Besonders wichtig war sein erstes Tor im FCSG-Dress: Er schoss damit die Espen im Europa-Quali-Rückspiel gegen Tobol zum Sieg. Drei Tage später traf er auch erstmals in der Meisterschaft. Allerdings hat er seither Ladehemmungen und kam nur noch auf eine Vorlage. Momentan muss sich Cissé noch hinter Akolo (4Tore, 4 Vorlagen) und Geubbels (6 Tore, 2 Vorlagen) anstellen. Beide treffen zurzeit regelmässig. Er dürfte sich vor allem mit Milosevic um die Einsätze streiten. Beide haben gleichviel Scorerpunkte. Allerdings ist Milosevic verletzungsanfällig, verpasste diese Saison bereits drei Spiele wegen Blessuren. Hier könnte Cissé, wenn er gesund bleibt, die Nase vorne haben.

Kevin Csoboth

Bildquelle: Keystone Csoboth jubelt nach seinem Tor gegen den FCZ. 1 / 1

Alter Position Spiele für den FCSG Spielminuten 24 Linksaussen 11 304 Der ungarische Nationalspieler wird oft als Königstransfer der Espen in diesem Sommer betitelt. Nicht zu Unrecht: Immerhin ist es Sportchef Roger Stilz gelungen, einen EM-Fahrer für den FCSG zu gewinnen, der sogar sein Land gegen Schottland zum Sieg schoss. Eine Million Franken sollen die Espen nach Ujpest für seine Dienste überwiesen haben. Bisher muss sich Csoboth noch in Geduld üben. Für St.Gallen spielte er noch keine Partie durch. Den längsten Einsatz bestritt er im Quali-Rückspiel gegen Trabzonspor. 59 Minuten stand er auf dem Platz, allerdings nur dank der Verlängerung. Auch in der Meisterschaft kommt er nicht über die Jokerrolle hinaus. Dennoch zeigt er jeweils ansprechende Leistungen bei seinen Kurzeinsätzen und erzielte bereits in allen Wettbewerben einen Treffer im St.Galler Dress. Csoboth dürfte sich als Nationalspieler nicht unbedingt mit der Reservistenrolle begnügen. Er wird früher oder später mehr Spielzeit fordern. Es dürfte ein spannendes Duell mit Christian Witzig geben. Für den Trainer gibt es sicherlich schlimmere Situationen. Hugo Vandermersch

Bildquelle: Keystone Vandermersch flog gegen Servette vom Platz. 1 / 1

Alter Position Spiele für den FCSG Spielminuten 25 Aussenverteidiger 5 385 Der junge Franzose ist der letzte Neuzugang der Espen im vergangenen Transferfenster. Der 25-Jährige wurde als Ersatz für Isaac Schmidt geholt und duelliert sich mit Konrad Faber um die Aussenverteidiger-Position. Nach etwas Aklimatisation stand Vandermersch erstmals am 21. September für die Espen auf dem Platz. Durchgespielt hat Vandermersch bisher nur einmal im Cup gegen Paradiso, sonst hatte der Defensivmann früher Feierabend. Auf europäischer Ebene blieb er bisher ohne Spielminuten. Dass der Franzose zuletzt früher unter die Dusche musste, hat er auch zu einem Teil selbst verschuldet. Anders als sein Konkurrent Faber langt Vandermersch gerne zu. Bei seinem Super-League-Debüt sah er Gelb, gegen Servette flog er mit Gelb-Rot vom Platz. Zwar scheint er den Vorzug vor Faber zu bekommen, seit er da ist. Ob dies mit seiner Spielweise aber so bleiben wird, muss sich noch zeigen. Enrico Maassen

Bildquelle: Keystone Enrico Maassen feuert seine Spieler an. 1 / 1

Ebenfalls neu in St.Gallen ist der Chef an der Linie. «Enno», wie er liebvoll genannt wird, beerbte im Sommer Peter Zeidler, der nach Bochum ging. Maassen gelang es, die Leistungen seines Vorgängers mit der Qualifikation zur Conference League zu veredeln – und er hat sich somit seinen Platz in der Clubhistorie bereits gesichert. Maassen ist vom Typ her ähnlich wie Zeidler. Er ist offen, spricht mit den Leuten, ist nahbar – und an der Seitenlinie ein emotionaler Vulkan. Auch der Punkteschnitt der beiden lässt sich vergleichen. Während Zeidler in der vergangenen Saison in den ersten neun Spielen durchschnittlich 1.6 Punkte holte, sind es bei Maassen 1.55. Und noch etwas hat Maassen von Zeidler übernommen: Den Angstgegner aus Winterthur. Gleich zum Ligaeinstand setzte es eine Niederlage gegen die Eulachstädter ab, die Zeidler einst ehrfürchtig «die Stadt mit W» nannte. «Enno» Maassens Stil scheint also nach St.Gallen zu passen. Geht es so weiter, dürfte er Zeidlers Resultate mit dem FCSG egalisieren oder gar übertreffen. Klar ist, dass viele zwar noch traurig über Zeidlers Abgang sind, aber hinterherweinen wird ihm in St.Gallen niemand. Für das macht Maassen seinen Job zu gut.