Am Wochenende rollt der Ball wieder in der Super League. Der FC St.Gallen gehört neben YB und Basel plötzlich zum Favoritenkreis, zu denen, die es in der Meisterschaft zu schlagen gibt. Kurz vor dem Rückrundenstart nehmen Präsident Hüppi, Sportchef Sutter und Trainer Zeidler Stellung.