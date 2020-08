Es werden kurze Sommerferien für die Fussballprofis des FC St.Gallen. Am 3. August hatten sie ihr letztes Saisonspiel gegen die Berner Young Boys, am 21. August steht bereits das erste Testspiel gegen Austria Lustenau an. Insgesamt hat der FCSG drei Testspiele fixiert. Am 29. August heisst der Gegner SC Freiburg und am 5. September spielen die Espen gegen den 1. FC Heidenheim.

Das Spiel gegen Austria Lustenau findet in der Rheinau St.Margrethen statt, der SC Freiburg besucht die Espen im Kybunpark und für das letzte Testspiel reist der FCSG nach Heidenheim. Die Spiele im Kybunpark und in der Rheinau finden mit Zuschauern statt. Auf die «Espen on Tour»-Kampagne – der FCSG besuchte letztes Jahr mehrere Orte im FM1-Land – wird wegen der Pandemie verzichtet.

(red.)