Spielernoten, Zuschauer und die Tabelle: Der grosse FCSG-Saison-Rückblick

Der FC Zürich ist neuer Schweizer Meister, Lugano ist Cupsieger, Lausanne-Sport steigt ab, Winterthur auf, Luzern und Schaffhausen stehen in der Barrage – und der FC St.Gallen beendet die Saison 2021/2022 auf dem 5. Platz. Doch was ist uns sonst noch so aufgefallen?

1. Die Noten

Ob im Cup oder der Meisterschaft: Spiel für Spiel sitzen unsere Tickerer im Stadion, informieren direkt vom Geschehen und bewerten am Schluss die Spieler. 41-mal wurden Noten vergeben. 24-mal gab es für einen Spieler eine Bestnote (davon sechsmal an Zigi – Rekord), die schlechteste je vergebene Note war eine 1 für Jérémy Guillemenot für sein Blitz-Rot gegen Servette (12. September 2021).

Wir haben aus allen Noten der abgelaufenen Saison die Durchschnittswerte der einzelnen Spieler berechnet. Dabei wurden jene Spieler berücksichtigt, die mindestens zehnmal von uns benotet worden sind. Das Resultat siehst du in unserer Galerie oben.

2. Die Entwicklung