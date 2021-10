Spielfreudige St.Galler melden sich zurück

Fazit: Duelle mit YB hatten in der Vergangenheit jeweils ihren ganz eigenen Reiz. 17'901 Fans durften sich heute davon überzeugen, dass dem immer noch so ist. Benötigten die Grün-Weissen in der ersten Hälfte noch etwas Unterstützung von Fortuna, war es in der zweiten Hälfte vor allem eine geschlossene, solidarische Mannschaftsleistung, die den Weg zum Vollerfolg ebnete. Getreu der Aussage von Lukas Görtler nach dem Spiel: «Wer YB schlägt, kann jeden schlagen» könnte es bereits am kommenden Wochenende gegen den FC Basel zum nächsten Exploit kommen.