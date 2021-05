«Spielten anfangs wie sichere Absteiger» – das sind unsere Spielernoten

FM1Today-Teamschnitt (Durchschnitt aller benoteten Spieler): 3,8.

Fazit: Dass der FCSG letztlich trotzdem noch einen Punkt aus dem Letzigrund entführen kann, liegt vor allem an der eklatanten Leistungssteigerung nach dem Dreifachwechsel von Peter Zeidler zur Mitte der zweiten Halbzeit. Bis dahin spielten die Grün-Weissen wie sichere Absteiger, so bleibt es auch im Nachhinein unverständlich, weshalb der Espen-Trainer den in den letzten Partien überzeugenden Rechtsverteidiger Cabral plötzlich im defensiven Mittelfeld und das zuletzt schwache Sturmduo Babic und Guillemenot weiter zusammen agieren lässt. Letztlich bringt dieses Unentschieden einen Punkt für die Moral, in den restlichen beiden Partien ist für die Sicherung des Klassenerhaltes aber nochmals eine deutliche Leistungssteigerung von allen Beteiligten erforderlich.