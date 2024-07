Wenn der FCSG Tobol schlägt: Diese Gegner warten in der nächsten Qualirunde

Der FC Tobol Kostanay dürfte den wenigsten Fussballfans aus der Schweiz etwas sagen – mit Ausnahme der Anhänger des FC Basel. Im vergangenen Jahr schieden die Basler gegen die Kasachen in der Qualifikation zur Conference League sang- und klanglos aus.

Dies war damals eine faustdicke Überraschung, der FC Basel befand sich allerdings in einer tiefen Krise und wusste auch in der Super League nie zu überzeugen. Trotzdem sind die Espen gewarnt. Das sieht auch FCSG-Coach Enno Maassen so: «Es zeigt, wie stark die kasachische Liga ist.»

Angst vor dem Gegner wäre aber fehl am Platz. Tobol ist aktuell Tabellenvierter, hat seit Anfang Juli einen neuen Trainer an der Seitenlinie und bekundet vor allem auswärts oft Mühe, wie die Resultate dieser Saison zeigen. FCSG-Trainer Enno Maassen spricht von einem physisch starken Gegner mit guten Individualisten in der Offensive. «Es wird ein hartes Stück Arbeit, aber wir spielen zu Hause und wollen den Grundstein für das Weiterkommen legen.»

FCSG will offensive Ausrichtung beibehalten

Nicht nur der Gegner ist schwer einzuschätzen, auch wie stark die St.Galler sind, lässt sich zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison kaum einordnen. Bei der Niederlage in Winterthur am Samstag waren zwar gute Ansätze erkennbar, die fehlende Effizienz machte den Espen aber zu schaffen.