St.Gallen dreht nach Rückstand das Spiel gegen Luzern

Nach fünf sieglosen Spielen in Folge und nur einem Sieg in den letzten neun Partien findet St. Gallen in der Super League wieder in die Spur. Der FCSG gewinnt das Nachtragsspiel gegen Luzern 2:1.

Mit einem Tor ihres Goalgetters Dejan Sorgic führten die Luzerner in der Pause. Die Wende begann nach 56 Minuten, als Luzerns Verteidiger Martin Frydek mit der Roten Karte vom Platz gestellt wurde und Victor Ruiz einen Penalty zum Ausgleich verwertete. Nach 72 erzielte Kwadwo Duah mit einem sechsten Saisontor das entscheidende 2:1. Im zweiten Nachtragsspiel vom Mittwoch remisierten der FC Lugano und Servette 1:1. Der Ausgleich der Genfer durch Alex Schalk fiel in der Nachspielzeit. Rangliste: 1. Young Boys 20/47 (36:15). 2. Basel 20/31 (31:29). 3. Zürich 20/28 (31:27). 4. St. Gallen 20/28 (23:22). 5. Lugano 20/27 (21:21). 6. Servette 20/25 (22:26). 7. Lausanne-Sport 20/23 (25:28). 8. Sion 20/21 (24:30). 9. Luzern 19/20 (31:30). 10. Vaduz 19/15 (16:32). Hier gibt es den Ticker zum Nachlesen: (red.)