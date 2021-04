In einer wilden, teilweise zerfahrenen, aber fast immer unterhaltsamen Partie verdienten sich die Ostschweizer den Sieg dank ihrer Kampfkraft, einer grösseren Effizienz im Abschluss und einem starken Torhüter Lawrence Ati Zigi, der beim 1:1 am Samstag gegen Zürich mit einer ungestümen Aktion noch einen Penalty verschuldet hatte. Der ghanaische Keeper war zur Stelle, als der Underdog ihn brauchte.

«Brauchen gegen GC die gleiche Mentalität»

Die Abschlüsse von Meschack Elia (11.) und Jean-Pierre Nsame (76.) wehrte Zigi mit dem Fuss überragend ab, zu Beginn der Nachspielzeit lenkte er einen Kopfball von Jordan Siebatcheu mit einer herrlichen Flugeinlage über die Latte und verhinderte damit, dass die Ostschweizer noch einmal ins Zittern kamen. Erst Jérémy Guillemenots 4:1 in der 93. Minute entschied die Partie endgültig, die wesentlich enger war, als es das Resultat vermuten lässt. «Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen», sagt Lukas Görtler im Interview mit «SRF». «Wir brauchen gegen die Grasshoppers die gleiche Mentalität.» Auch Peter Zeidler ist stolz auf seine Mannschaft: «Sie haben es verdient. Gratulation.»

Zigi und Adamu glänzen

Junior Adamu (33.) und Kwadwo Duah (50.) hatten das Heimteam 2:0 in Front gebracht, ehe YB praktisch im Gegenzug durch Christian Fassnacht der Anschlusstreffer gelang (53.). Victor Ruiz erzielte mit einem souverän verwandelten Handspenalty (84.) das 3:1, ehe Guillemenot mit einem Konter für das Schlussresultat sorgte. Neben Zigi verdiente sich auch Stürmer Adamu Bestnoten. Der Torschütze zum 1:0 bereitete zwei weitere Treffer vor.

Nach schwierigen Wochen in der Meisterschaft mit zuletzt fünf sieglosen Spielen gelang den Ostschweizern zumindest im K.o.-Wettbewerb ein temporärer Befreiungsschlag. Am Sonntag treffen die St. Galler allerdings noch einmal auf die Young Boys, dann im Stade de Suisse und im Rahmen der Super League. Bereits am Mittwoch folgt dann der Cup-Viertelfinal in Zürich gegen die Grasshoppers.

St. Gallen - Young Boys 4:1 (1:0)

SR Schärer. - Tore: 33. Adamu (Muheim) 1:0. 50. Duah (Adamu) 2:0. 53. Fassnacht (Corner Aebischer) 2:1. 84. Ruiz (Handspenalty/Handspiel Camara) 3:1. 93. Guillemenot (Adamu) 4:1.

St. Gallen: Zigi; Lüchinger (69. Cabral), Fazliji, Stergiou, Muheim; Quintilla (52. Stillhart); Görtler, Youan; Ruiz (88. Nuhu); Adamu, Duah (69. Guillemenot).

Young Boys: Von Ballmoos; Hefti (76. Maceiras), Camara, Lustenberger, Lefort; Ngamaleu (69. Siebatcheu), Aebischer, Sierro (59. Lauper), Fassnacht (69. Sulejmani); Elia (59. Mambimbi), Nsame.

Bemerkungen: Young Boys ohne Petignat (verletzt). 54. Tor von Adamu wegen Offside aberkannt. Verwarnungen: 7. Sierro (Foul). 42. Fassnacht (Foul). 65. Lüchinger (Foul). 71. Görtler (Reklamieren). 94. Camara (Foul).

