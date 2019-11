Tor

Dejan Stojanovic: 5.5

Zu Beginn wenig gefordert, danach aber immer auf dem Posten. Zeigte starke Paraden und strahlt enorm viel Sicherheit aus. Mit dem heutigen Spiel dürfte sich die Torhüter-Diskussion definitiv erledigt haben.

Verteidigung

Miro Muheim: 4.5

Kam gut ins Spiel und schaltete sich immer wieder in die Offensive ein. Verlor streckenweise zu viele Zweikämpfe – dies blieb heute jedoch folgenlos.

Leonidas Stergiou: 5.5

Wo war Doumbia? Abgemeldet durch Stergiou. Wahnsinnig, wie abgebrüht und ballsicher der 17-Jährige aufspielte. Verlor praktisch keinen Zweikampf und zeigte vorbildliches Stellungsspiel.

Yannis Letard: 5.5

Hielt zusammen mit Stergiou das Zentrum sauber und zog ebenfalls einen starken Abend ein. Gewann praktisch jedes Kopfballduell, ist in dieser Verfassung unverzichtbar.

Silvan Hefti: 5.5

Der Captain nahm Kurs auf das Tor – und traf herrlich. Eine unglaublich sichere Vorstellung, sowohl defensiv als auch offensiv. Vereint Tugenden wie Kampfgeist, Leidenschaft und Sicherheit.

Mittelfeld

Jordi Quintillà: 5.0

Starker Auftritt der defensiven Lebensversicherung. Brachte mit seinem Freistoss seine Farben auf die Siegesstrasse und unterband viele Spielauslösungen von Sion.

Victor Ruiz: 5.0

Das Geburtstagskind begeisterte auch heute wieder. Äusserst cool, wie er gestandenen Spielern wie Kasami oder Grgic immer wieder den Ball abluchste. Ist mittlerweile zur unverzichtbaren Stammkraft gereift.

Lukas Görtler: 5.0

Müsste seine Mannschaft bereits in der zweiten Minute in Führung schiessen. Statt jedoch der vergebenen Chance nachzutrauern, steigerte sich der Deutsche enorm. Fütterte den Sturm mit klugen Pässen und spielt äusserst geradlinig.

Alain Wiss: -

Aufgrund der kurzen Einsatzzeit verzichten wir auf eine Bewertung.

Betim Fazliji: -

Aufgrund der kurzen Einsatzzeit verzichten wir auf eine Bewertung.

Sturm

Ermedin Demirovic: 4.5

Kam nicht mehr ganz so gut zur Geltung wie in den Spielen zuvor, bewies aber erneut seinen Stürmerinstinkt, als er das 2:0 erzielte. Kann mit seiner Physis zwei oder drei Gegenspieler beschäftigen, was Raum für seine Mitspieler gibt.

Boris Babic: 5.0

War die auffälligste Personalie im St.Galler Offensiv-Verbund. Leidenschaftliche Antritte und gutes Stellungsspiel – nur im Abschluss wollte es heute nicht so richtig klappen. Dennoch: Eine äusserst ansprechende Leistung.

Cedric Itten: 4.5

Begann stark, tauchte aber zwischenzeitlich etwas ab. Grosses Laufpensum und leidenschaftlicher Einsatz – leider blieb ihm heute ein Torerfolg vergönnt.

Jérémy Guillemenot: -

Aufgrund der kurzen Einsatzzeit verzichten wir auf eine Bewertung.

FM-1 Teamdurchschnitt: 5.0

Fazit

Die grün-weisse Welle rollt weiter – und am Samstag wurde Sion von ihr förmlich überrollt. In den ersten dreissig Minuten fand das Spiel praktisch nur in der Hälfte der Walliser statt – St.Gallen verpasste es, zu diesem Zeitpunkt bereits mit 2:0 in Führung zu liegen. Kurz vor der Halbzeit waren es dann die Gäste, die für Gefahr sorgten – Stojanovic zog jedoch einen starken Abend ein und verhinderte die unverdiente Führung für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel war es dann Quintillà, der den Bann brach – nach seinem Führungstreffer spielten die St.Galler begeisternden Fussball. Der Sieg war zu keiner Zeit in Gefahr. Es scheint, dass die Mannschaft einen weiteren Schritt in ihrer Entwicklung gemacht hat. Nun wartet am kommenden Sonntag YB – eine deutlich grössere Schuhnummer als der heutige Gegner.

(Reto Latzer)