St.Galler Stadträtin: «Kurzfristig grosse Probleme» bei ID-Pflicht im Stadion

«Zum Scheitern verurteilt»: FCSG-Fanarbeit hat keine Freude an personalisierten Tickets

Wenig Freude an einer möglichen Einführung einer Ausweispflicht hat die Fanarbeit des FC St.Gallen. Die Verschärfung sei «zum Scheitern verurteilt» und werde über kurz oder lang zu einem Publikumsrückgang im Kybunpark führen, hiess es in einem Statement.

Darf künftig nur noch ein Fussballspiel besuchen, wer seine ID vorweist? Nach der Ankündigung der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) ist die St.Galler Stadträtin Sonja Lüthi (GLP) bereit, die Einführung zu prüfen, wie sie im Interview mit dem « St.Galler Tagblatt » sagt. Allerdings nicht im Alleingang – denn in St.Gallen gebe es trotz einiger kritischer Situationen grundsätzlich «wenig Probleme». «Es braucht eine gesamtschweizerische Lösung.»