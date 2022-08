Im Rahmen der Pressekonferenz vom Freitag wird Cheftrainer Peter Zeidler auch auf die schier unendliche Transfer-Posse um Verteidiger Leonidas Stergiou angesprochen. Der 60-Jährige legt sich dabei fest: «Solange das Transferfenster diesen Sommer noch geöffnet ist, können Spieler noch kommen oder gehen. Stergiou bleibt aber bei uns.»

Der 20-jährige Wattwiler wurde vermehrt mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht, was wohl zumindest teilweise auch seine Gesamteinsatzzeit von (nur) 125 Minuten in vier Spielen erklärt. Zeidlers Aussage ist besonders im Hinblick auf die Schnelllebigkeit des Fussballgeschäfts aber mit Vorsicht zu geniessen.