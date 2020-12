Stergiou positiv auf Coronavirus getestet

Leonidas Stergiou (18) klagte am Mittwochnachmittag über leichte Krankheitssymptome, wie der FC St.Gallen mitteilt. Er habe sich darauf umgehend in Isolation begeben. Gegen Lugano wurde er durch Yannis Letard (22), der vorher seit Ende Juli nicht mehr auf dem Platz stand.

Ein am Donnerstag durchgeführter Coronatest viel positiv aus. «In Absprache mit dem St.Galler Kantonsarztamt kann der FC St.Gallen den Spielbetrieb fortführen», heisst es.

Der FC St.Gallen muss in den letzten beiden Spielen des Jahres gleich gegen die beiden Favoriten Basel und YB antreten. Am Samstag findet das erste der beiden Spiele in Basel statt – ohne Stergiou.

(red.)