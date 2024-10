Stürmerjuwel, Aufwärtstrend, Verletzte: Das ist FCSG-Gegner Cercle Brügge

Über die vergangenen Jahren konnte sich Cercle Brügge aber langsam an die Spitze der Belgischen Jupiler Pro League herantasten. Die Saison 2022/23 schloss man auf dem sechsten Rang ab, 2023/24 wurde man gar Vierter. Damit sicherte man sich die Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation.

Erste Qualifikation für den Europacup

In dieser setzte sich Cercle Brügge zuerst knapp gegen Kilmarnock aus Schottland durch, scheiterte dann aber an Molde. In den Playoffs zur Conference League gelang den Belgiern dann bereits im Hinspiel gegen Wisla Krakau in Polen mit dem 6:1-Auswärtssieg die Vorentscheidung.

Auch die 1:4-Niederlage im Rückspiel zu Hause reichte Cercle Brügge für die Qualifikation zur Conference League. Für den Klub bedeutet dies eine Premiere, hat man sich doch zum ersten Mal für eine europäische Gruppen- beziehungsweise Ligaphase qualifiziert.

Drittletzter Platz in der Jupiler Pro League

Anders als auf der europäischen Bühne läuft es in der Meisterschaft nicht wunschgemäss. Nach neun Spieltagen liegt man mit acht Punkten auf dem drittletzten Platz. Ganz so düster, wie es die Rangierung vermuten lässt, ist die Lage aber nicht. Der Abstand zum Stadtrivalen auf Rang vier beträgt gerade einmal sechs Punkte.

Zudem zeigte Cercle Brügge jüngst einen Aufwärtstrend. Aus den zwei letzten Spielen, beide zu Hause, gegen Genk und St.Truiden resultierten vier Punkte. Der Aufschwung zeigt sich sinnbildlich in der Person von Kévin Denkey. Alle drei Tore in den beiden Spielen erzielte der 23-jährige Stürmerstar. Marktwert des Togolesen: 16 Millionen Euro. In der vergangenen Saison schoss er Brügge fast im Alleingang auf die vorderen Tabellenplätze: In 28 Spielen traf er 23 Mal. St.Gallen dürfte also gewarnt sein.