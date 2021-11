Alain Sutter konnte am vergangenen Wochenende kurz aufatmen. Nach einem durchzogenen Saisonbeginn konnte sich der FC St.Gallen am vergangenen Wochenende überraschend einen Sieg gegen YB holen. Nun spricht der Sportchef über das Verbesserungspotential seiner Mannschaft und den Hoffnungen in sein Team.

Alain Sutter glaubt trotz Krise an den FC St.Gallen. (Archivbild) © Keystone