Talente und Traumtor: So zeigte sich der FC St.Gallen im Testspiel gegen Valencia

So auch am Dienstagabend im Kybunpark, beim Test des FC St.Gallen gegen den spanischen Club Valencia. Zu Beginn durften die neuen und jene Spieler ran, die beim Auftaktsieg in der Super League gegen den FC Basel nicht auf dem Platz standen.

Der FC St.Gallen war von Beginn weg bereit und ging durch ein Tor von Mihailo Stevanovic in der 4. Minute in Führung – ein wunderschönes Goal per Weitschuss aus rund 30 Metern in den linken oberen Winkel.

Nur kurze Zeit später wollte es ihm Fabian Schubert gleich machen. Nach einem unglaublich starken Dribbling von Patrick Sutter, der gleich mehrere Valencia-Spieler überrannte, kam Schubert ebenfalls aus weiter Distanz zum Abschluss, der Ball prallte aber von der Lattenunterkante auf die Linie ab und von dort wieder ins Feld.