Top-Noten für die FCSG-Spieler zum Saisonabschluss

Fazit: In einer an und für sich bedeutungslosen Kehraus-Partie gelingt dem FC St.Gallen ein versöhnlicher Saisonabschluss. Grün-Weiss betrieb bis zum Führungstreffer einigen Chancenwucher. Nach dem Seitenwechsel und dem annullierten Lausanne-Ausgleich brachen dann die Dämme, innert weniger Minuten erzielten die Espen drei weitere Tore. So verkamen die letzten Minuten der Partie zum Schaulaufen und die Mannschaft durfte sich für die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte seit Bestehen der Super League feiern lassen. Mit dem Schlusspfiff beginnt eine weitere Transferphase, wichtige Teamstützen wie Zigi oder Stergiou könnten den Verein verlassen. Man darf gespannt sein, mit welchen Personalien Grün-Weiss in die nächste Saison startet.