«Man sagt, wenn man solche Spiele wie gegen Xamax gewinnt, wird man Meister.» Mit dieser These konfrontiert ein Sportjournalist den FC-St.Gallen-Trainer Peter Zeidler am wöchentlichen Medientreffen. Und Zeidler antwortet überraschend: «Ja, man darf das Wort Meister in den Mund nehmen.»

Meister sein, aber…

Die Begründung liefert er gleich selbst nach: «Es wird in dieser Saison in der Schweiz einen Meister geben.» Er sei froh darüber. Denn im März und April sei noch damit zu rechnen gewesen, dass es gar keinen Meister geben würde.

Niemand im Verein verbiete den Spielern, davon zu reden, Meister zu werden. Zeidler fügt dieser Aussage dann noch ein «aber» an: «Es ist einfach ein Denkfehler, jetzt von Meister zu reden. Es ändert sich nichts an der Devise, sich von Spiel zu Spiel zu fokussieren.» Und das nächste Spiel respektive der nächste Gegner heisst am Sonntagnachmittag FC Sion.

Sion stärker, aber…

Sion war der erste Gegner des FCSG nach der Corona-Zwangspause. St.Gallen gewann das Spiel vor zwei Wochen im Wallis mit 2:1. «Damals hatten die Walliser erst drei Wochen Training. Nun wird Sion physisch besser in Form, abgestimmter und taktisch reifer sein», sagt Peter Zeidler.