Der Fluch ist gebrochen: St.Gallen gewinnt in Luzern

Zehn Niederlagen musste der FC St.Gallen einstecken, ehe er am vergangenen Wochenende seine Durststrecke überwinden und endlich mal wieder den FC Luzern schlagen konnte. 4:1 gewannen die Ostschweizer auswärts gegen die Zentralschweizer.

«Nicht zu viel in Tabelle reininterpretieren»

Nun ist ein scheinbar einfacher Gegner an der Reihe: Der FC Thun liegt mit gerade einmal neun Punkten auf dem letzten Platz der Super-League-Tabelle. St.Gallen auf dem dritten Platz hat 32 Punkte. Das zweitplatzierte Basel hat einen Punkt mehr, der amtierende Meister YB zwei.

Trotzdem warnt Cheftrainer Peter Zeidler (57) an der Medienkonferenz vor dem Spiel: «Ich habe in der Schweiz gelernt, nicht zu viel in die Tabelle reinzuinterpretieren. Es wäre ein Fehler, zu sagen, die sind hinten und wir automatisch Favorit.»

Der Deutsche ist sich sicher: Die Thuner haben einen Plan und werden kämpfen – gerade vor heimischen Publikum. «Wir wissen, dass es schwer wird.»

Görtler gesperrt, Bakayoko verletzt

Lukas Görtler, eine der entscheidenden Figuren bei den letzten Spielen, wird die Mannschaft diesmal nicht verstärken können. Der Mittelfeld-Puncher (25) ist nach der vierten gelben Karte gesperrt. Neben den beiden Langzeitverletzten Musah Nuhu (22) und Nicolas Lüchinger (25) kommen Axel Bakayoko (21) und Jonathan Klinsmann (22) bis zum Ende der Hinrunde nicht mehr zum Einsatz: Stürmer Bakayoko leidet unter einer Bandverletzung am Knie, Goalie Klinsmann hat eine Bandverletzung am Fuss erlitten.

Zeidler hofft auf Fans

Trotz des aktuellen Laufs seiner Mannschaft, vom Thema FCSG als Wintermeister will Trainer Zeidler nichts wissen. «Es wäre aber toll, wenn wir unser Punktekonto bis Weihnachten erweitern könnten.» Dabei hofft er auf Unterstützung aus der Heimat: «Unsere Mannschaft braucht das. Thun ist nicht so weit weg, das kann man an einem Sonntagnachmittag machen.»

Alle, denen die Reise nach Thun doch zu umständlich ist, können das Spiel am Sonntag ab 16 Uhr auch im Liveticker auf FM1Today mitverfolgen. Zur Einstimmung gibt's hier ein paar Tore aus vergangenen Begegnungen zwischen St.Gallen und den Berner Oberländern: