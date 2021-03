Der FC St.Gallen muss einen weiteren verletzungsbedingten Ausfall hinnehmen. Boubacar Faye Traorè hat sich im Spiel vom Sonntag beim FC Luzern wenige Minuten vor Schluss in einem Zweikampf einen Bruch des linken Unterarms zugezogen. Der 23-Jährige wird bereits am Montag in der Berit-Klinik in Speicher operiert. Er fällt anschliessend vier bis sechs Wochen aus, wie der FC St.Gallen mitteilt.

(red.)