Ungenügende Effizienz: Der FC St.Gallen verliert gegen Servette mit 0:2

Das Meisterrennen wird also spannender – doch das dürfte die St.Galler nicht interessieren. Denn gegen die Genfer wäre mehr drin gelegen. Gleich zu Beginn hätten die Espen die Partie in eine andere Richtung lenken können. Akolo hatte gleich zu Beginn die Führung auf dem Fuss, vergab sie aber. Servette kam besser in Partie und bestrafte die Espen sofort. In der 13. Minuten markierte Timothé Cognat die Genfer Führung. Zeitweise war ein regelrechter Klassenunterschied zu sehen. Die Genfer führten die feinere Klinge – und verdient zur Pause .

Nach dem Seitenwechsel kamen die Espen stark aus der Kabine. Und wieder ist es Akolo, der in der 50. Minute den Ausgleich machen könnte, aber erneut scheitert. Auch Diaby und Geubbels vergeben dicke Chancen. Mitschuldig daran ist auch ein starker Joel Mall im Servette-Tor. Beide Mannschaften spielen mit offenem Visier, belohnen tun sich aber nur die Genfer. Ausgerechnet Ex-Espe Guillemenot macht mit seinem Treffer in der 84. Minute den Deckel drauf. Er profitiert von naiv verteidigenden Espen.