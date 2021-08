Ungenügende Noten für den FCSG – nur Schmidt ist in Lugano ein Lichtblick

FM1Today-Teamschnitt (Durchschnitt aller benoteten Spieler): 3,9.

Fazit: Déjà-vu-Erlebnis für Peter Zeidler und das just an seinem Geburtstag: Man reist ins Tessin, nimmt sich viel vor und kommt mit leeren Händen zurück. Nach 45 Minuten bestätigte sich der Eindruck, den der FC St.Gallen zuletzt gegen Lugano hinterliess. Die Mannschaft ist gewillt, kassiert jedoch Tore, die verhindert werden könnten und rennt einem Rückstand hinterher. Der Anschlusstreffer vom Elfmeterpunkt aus von Ruiz brachte zwar die Spannung zurück, die Espen erspielten sich jedoch in der Folge zu wenige wirklich klare Torchancen. Wären die Grün-Weissen in der ersten Hälfte konzentrierter zu Werke gegangen, wäre ein Punktegewinn durchaus im Bereich des Möglichen gelegen.