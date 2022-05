Vertrag mit Goalietrainer Stefano Razzetti verlängert

«Wir sind sehr froh, dass Stefano auch die kommenden drei Jahre zu unserem Trainerteam gehören wird», wird Sportchef Alain Sutter in einer Mitteilung des FC St.Gallen zitiert. Der Verein hat den Vertrag des langjährigen Trainers, der von 2003 bis 2008 selbst im Tor der Espen stand, verlängert. Razzetti verfüge über ein enormes Fachwissen und sei massgeblich dafür verantwortlich, dass sich die Goalies in den vergangenen Jahren so gut entwickelt hätten, so Sutter weiter.

(red.)