Von Moos und Co. sagen Tschüss: FCSG verabschiedet Spieler

Zudem wurde auch der ehemalige FCSG-Junior Julian von Moos verabschiedet. Nach Stationen in der Schweiz und im Ausland kehrte er zur Saison 2021/22 nach St.Gallen zurück. Unklar ist, wohin es von Moos zieht. Es wird gemunkelt, dass der Stürmer bei Servette unterschreiben könnte.

Weiter wurde auch Albin Krasniqi verabschiedet. In der aktuellen Saison debütierte der 21-Jährige in der ersten Mannschaft und schoss in neun Super-League-Spielen ein Tor.