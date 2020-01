Wechselt der FCSG-Verteidiger Kchouk zu Xamax?

Der 25-jährige Tunesier spielt seit dem Sommer 2018 für den FC St.Gallen, kam dort in der vergangenen Saison aber nur zu fünf Teileinsätzen. Wie «tagblatt.ch» schreibt, sieht es jetzt so aus, als ob Slimen Kchouk doch noch in der Super League Fuss fassen kann.

Der Aussenverteidiger ist nicht mit dem FC St.Gallen ins Trainingslager nach Spanien geflogen, sondern absolviert ein Probetraining bei Xamax. Ob es zu einem Wechsel kommt, ist noch unklar. Vor einigen Wochen wurde er in die zweite Mannschaft versetzt, weil er während der Nationalmannschaftspause zu spät ins Clubtraining eingerückt war. Und im Sommer, beim Trainingsspiel gegen Bochum, wurde er beschuldigt, sich rassistisch gegen einen Spieler geäussert zu haben.

(red.)