Wie der FC St.Gallen Vizemeister wurde

Er begann so gut, dieser Freitagabend, der endlich darüber Aufschluss geben sollte, ob heute Montag eine Finalissima steigen sollte oder nicht. Der FC St.Gallen legte gegen Xamax los wie die Feuerwehr, führte nach einer Itten-Doublette schon mit 2:0, als aus dem Tourbillon die Kunde herbeieilte, dass die Young Boys in der 14. Minute ebenfalls in Führung gegangen waren.

Ab da war klar: Bäumt sich der FC Sion nicht noch einmal auf, wird YB den Sack am zweitletzten Spieltag zumachen, was auch eintraf. Der dritte 1:0-Sieg in Folge war für die Berner gleichbedeutend mit dem dritten Meistertitel hintereinander.

Aus Ostschweizer Sicht könnte man also zum Schluss kommen, dass die 6:0-Gala der Espen gegen den Absteiger aus Neuenburg umsonst war. Doch diese Analyse greift zu kurz. Sie berücksichtigt weder den Umstand, dass sich St.Gallen dank dieses Kantersieges vorzeitig Platz zwei sicherte, noch lässt sie Platz für die Frage, wo diese Mannschaft herkam.

Eine Analyse dieser aussergewöhnlichen Saison soll über die Enttäuschung der verpassten Chance, am letzten Spieltag doch noch Meister werden zu können, hinwegtrösten.

Ein Low-Budget-Meisterkandidat

Denn zu Beginn dieser Saison war der FC St.Gallen vieles, nur kein Meisterkandidat. Nach einem schwachen Saisonstart mit nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen standen die Kritiker des St.Galler Weges schon in den Startlöchern, spätestens aber Mitte September, nach dem Cup-Aus gegen Winterthur (0:2), glaubten sie zu wissen, dass dieser Weg in eine Sackgasse führen würde.

Mit ihrer ultrajungen Mannschaft und einem Budget von nicht einmal acht Millionen Franken waren die Espen, so die Betrachtung vieler, schon früh in dieser Saison ins Schlingern geraten – dabei war die Mannschaft von Peter Zeidler erst noch daran, sich zu finden. Milan Vilotic, Moreno Costanzo oder Jonathan Klinsmann standen an diesem 13. September in Winterthur bis heute zum letzten Mal in der Startelf und Vincent Rüfli, der gegen den Challenge-League-Klub ebenfalls von Beginn weg aufgelaufen war, spielte in den Überlegungen seines Trainers erst im gedrängten Spielplan nach Wiederaufnahme der Meisterschaft wieder eine Rolle.

«Low Budget» war der FC St.Gallen schon damals, doch zum Meisterkandidaten wurde er erst nach dem Ausscheiden im Schweizer Cup, als er von den restlichen zwölf Partien bis zur Winterpause deren neun gewinnen konnte – und das mit einer Attraktivität und Dominanz, die gemessen an der nationalen Konkurrenz beispiellos war.

Nur vier der 14 Stammspieler kosteten Geld

Die Fussballschweiz hatte sich sehr schnell an Namen wie Muheim, Stergiou oder Quintilla gewöhnen müssen und je länger die Meisterschaft dauerte auch an das Szenario, dass der Meister erstmals seit 20 Jahren nicht aus Basel, Bern oder Zürich kommen könnte.

Dabei verfügten die Espen nicht nur über die deutlich jüngste Mannschaft der Liga, sie hatten zudem nur für vier der 14 Spieler, die zu Zeidlers Stamm gehörten, eine Ablösesumme bezahlt (vgl. Grafik).